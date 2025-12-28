Sassuolo, Pinamonti su Matic: "Riferimento dentro e fuori il campo"
Dopo il pareggio conquistato a Bologna, ecco le parole di Andrea Pinamonti ai microfoni di DAZN: "Potevamo sicuramente fare meglio, ma abbiamo fatto comunque bene. Quando crei così tanti, è un segno che si sta facendo bene. Matic? Esempio di uomo perfetto: dentro e fuori dal campo è un punto di riferimento. Ci sono diversi desideri che rimangono negli spogliatoi: vogliamo aggiungere tassello dopo tassello dove potremo arrivare".
