Sassuolo, problemi per Romagna: lesione di medio grado al soleo per il difensore

Dopo che Filippo Romagna era uscito prima del dovuto nell'ultima partita contro la Roma, il Sassuolo ha comunicato l'entità del suo infortunio con una nota sul sito ufficiale: "Gli esami strumentali effettuati a Filippo Romagna, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Sassuolo-Roma, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Domani intanto i neroverdi torneranno in campo per affrontare il Cagliari in Sardegna. Una partita che, malgrado arrivi nella prima parte della stagione, assume già una certa importanza nella corsa alla salvezza. L'obiettivo è affrontarla al meglio delle proprie possibilità, contro un avversario insidioso, guidato ottimamente da Pisacane.

Grosso pensa al turnover visti gli impegni ravvicinati. Tanti gli indisponibili tra i neroverdi: out Romagna, Boloca, Pieragnolo, Satalino e Skjellerup, oltre a Berardi. Torna invece Muharemovic ma solo per la panchina. Nel 4-3-3 neroverde davanti a Muric, spazio a Coulibaly e Doig sugli esterni con Idzes e Candé coppia centrale. A centrocampo possibile turno di riposo per Matic e Thorstvedt con un centrocampo formato da Koné, Lipani e Vranckx. In avanti possibile chance dal 1' minuto per Cheddira al posto di Pinamonti con Volpato e Laurienté ai suoi fianchi (da Sassuolo, Antonio Parrotto).