Sassuolo, Romagna: "Rientro in 10 giorni. Finora stagione da 7, ma ora manteniamo il voto"

Filippo Romagna guarda finalmente al rientro dopo un periodo complicato. Il difensore del Sassuolo è stato ospite dell’ultima puntata di “Barba e capelli” su TRC e ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, confermando come il recupero sia ormai alle battute finali. Il centrale classe ’97 è fermo dallo scorso 26 ottobre, giorno di Sassuolo-Roma, a causa di un problema al soleo che lo ha costretto a uno stop forzato.

Le sensazioni, però, sono positive e i tempi per il ritorno in campo iniziano a delinearsi con chiarezza: “Ho avuto un piccolo problemino - le sue parole riportate da SassuoloNews.net - ma manca poco. Mancano una decina di giorni, se non per la partita contro il Torino per quella dopo, contro il Bologna: l’obiettivo è quello”, ha spiegato Romagna, confermando quanto emerso nei giorni scorsi. Domenica a San Siro contro il Milan non sarà ancora disponibile, ma il difensore non fa mancare il suo sostegno ai compagni: “Andiamo a San Siro per giocarcela, cercando di viverci al meglio questa opportunità. Sarà una bellissima partita contro una squadra forte ma siamo pronti”.

Romagna ha poi tracciato un bilancio della stagione neroverde: “Voto 7 sin qui? Sì, è un 7 meritato e cercheremo di mantenerlo fino alla fine. Il Sassuolo sta facendo una stagione importante, nonostante le difficoltà di un campionato non privo di insidie”. Parole che raccontano fiducia e consapevolezza in un gruppo che punta a crescere ancora.