Sassuolo, Laurienté prima dell'Atalanta: "Partita difficile, ma vogliamo i tre punti"

Le parole di Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida del Mapei Stadium contro l'Atalanta. "E' una partita difficile, vogliamo fare punti e siamo pronti per fare una grande gara".

Stai crescendo tanto, anche come tridente.

"Si, anche io ho questa sensazione. Lavoriamo bene e dobbiamo continuare così".