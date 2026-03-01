Sassuolo, Laurienté prima dell'Atalanta: "Partita difficile, ma vogliamo i tre punti"
Le parole di Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida del Mapei Stadium contro l'Atalanta. "E' una partita difficile, vogliamo fare punti e siamo pronti per fare una grande gara".
Stai crescendo tanto, anche come tridente.
"Si, anche io ho questa sensazione. Lavoriamo bene e dobbiamo continuare così".
