Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sassuolo, Laurienté prima dell'Atalanta: "Partita difficile, ma vogliamo i tre punti"

Sassuolo, Laurienté prima dell'Atalanta: "Partita difficile, ma vogliamo i tre punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:52Serie A
Antonino Sergi

Le parole di Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio della sfida del Mapei Stadium contro l'Atalanta. "E' una partita difficile, vogliamo fare punti e siamo pronti per fare una grande gara".

Stai crescendo tanto, anche come tridente.
"Si, anche io ho questa sensazione. Lavoriamo bene e dobbiamo continuare così".

Articoli correlati
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta:... Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con... Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con Koné
Follia Pinamonti: fallaccio sulla caviglia di Djimsiti, il Sassuolo resta in dieci... Follia Pinamonti: fallaccio sulla caviglia di Djimsiti, il Sassuolo resta in dieci contro l'Atalanta
Altre notizie Serie A
Milan, la corsa Champions dura 90' (più recupero): quanti gol nell'ultimo quarto... Milan, la corsa Champions dura 90' (più recupero): quanti gol nell'ultimo quarto d'ora
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta:... Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
Fofana arrabbiato al cambio, Allegri: "Sarebbe peggio il contrario. Scudetto? Difficile"... Fofana arrabbiato al cambio, Allegri: "Sarebbe peggio il contrario. Scudetto? Difficile"
Malusci: "Vedo la Fiorentina ancora fragile. Udinese sempre ostica, avrà il dente... Malusci: "Vedo la Fiorentina ancora fragile. Udinese sempre ostica, avrà il dente avvelenato"
Milan, De Winter: "Contento per Pavlovic, la difesa a quattro può essere un'opzione"... Milan, De Winter: "Contento per Pavlovic, la difesa a quattro può essere un'opzione"
Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con... Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con Koné
Cremonese, Luperto: "Grande prestazione, adesso arrivano le partite che contano" Cremonese, Luperto: "Grande prestazione, adesso arrivano le partite che contano"
Follia Pinamonti: fallaccio sulla caviglia di Djimsiti, il Sassuolo resta in dieci... Follia Pinamonti: fallaccio sulla caviglia di Djimsiti, il Sassuolo resta in dieci contro l'Atalanta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
2 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer sì
3 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
4 Cremonese-Milan, le probabili formazioni: Allegri non rinuncia ai diffidati in vista del derby
5 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan la risolve nel finale e con fatica: battuta 0-2 la Cremonese, l'Inter resta a +10
Immagine top news n.1 Il ds del Corinthians conferma: "Offerta del Milan per André. Prenderemo una decisione"
Immagine top news n.2 Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali: Vardy torna titolare, Pulisic al fianco di Leao
Immagine top news n.3 Roma-Juventus, i convocati di Spalletti: ritorna Bremer, quattro gli assenti
Immagine top news n.4 Milan a Cremona per rispondere all'Inter: Serie A, le probabili formazioni della 27^ giornata
Immagine top news n.5 Gasperini sfida il passato, non parla Spalletti ma Kalulu: la vigilia di Roma-Juventus
Immagine top news n.6 Lo scaramantico Chivu, l'insoddisfatto De Rossi: intanto l'Inter ha ipotecato il campionato
Immagine top news n.7 Grido Napoli al 96' a Verona, Lukaku-gol 281 giorni dopo. Conte: "So quanto soffre"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, la corsa Champions dura 90' (più recupero): quanti gol nell'ultimo quarto d'ora
Immagine news Serie A n.2 Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.3 Fofana arrabbiato al cambio, Allegri: "Sarebbe peggio il contrario. Scudetto? Difficile"
Immagine news Serie A n.4 Malusci: "Vedo la Fiorentina ancora fragile. Udinese sempre ostica, avrà il dente avvelenato"
Immagine news Serie A n.5 Milan, De Winter: "Contento per Pavlovic, la difesa a quattro può essere un'opzione"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con Koné
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Entella a Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Bentornato Insigne: prima da titolare con la fascia a Pescara dopo 14 anni dall'ultima volta
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali: c'è la prima da titolare di Lorenzo Insigne
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Frosinone, le formazioni ufficiali scelte da Aquilani e Alvini
Immagine news Serie B n.5 Empoli, pareggio interno con il Cesena. Haas: "Bene l'intensità ma dobbiamo creare di più"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, sorridono in testa e in coda: il Benevento va a +8 dal Catania, vince anche il Siracusa
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, la rabbia di Lopez: "In una partita di calcio non si può dare un rigore del genere"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Ripartiamo da questo pareggio, nel primo tempo abbiamo fatto male"
Immagine news Serie C n.4 Torres, Greco: "Abbiamo perso fiducia ed energia e non possiamo permettercelo"
Immagine news Serie C n.5 Liverani sulla C: "Niente ripescaggi per chi fallisce e in pochi anni arrivi al numero giusto"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Tedesco: "C'è stato un confronto con la società. Ma è giusto metterci la faccia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Lazio, contestazioni e punti pesanti: chi cambia marcia?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…