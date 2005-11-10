Benevento, Floro Flores: "Grande prestazione, meritavamo qualcosa in più"

“Primi 15 minuti un po’ contratti, forse abbiamo pagato il fattore emotivo. Per il resto, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione contro un’ottima squadra. Per buona parte della partita abbiamo avuto il pallino del gioco, dispiace perché pareggiamo per un’ingenuità, ma questo non toglie nulla alla prova dei nostri”. Queste le parole - riportate da CalcioBenevento- del tecnico delBenevento, Antonio Floro Flores, dopo l'1-1 maturato nel derby campano del "Vigorito" con l'Avellino.

Floro Flores mastica amaro: “Sarei rammaricato se avessi preso gol su ripartenza, perché è il punto di forza dell’Avellino. Invece li abbiamo contenuti bene da questo punto di vista ed è quello che sottolineo. Il nostro percorso deve essere finalizzato alla crescita di tutti e l’errore ne fa parte. Mi auguro che d’ora in poi riusciremo a ridurli, questo sicuramente. Meritavamo qualcosa in più, non c’è dubbio”. Sui punti persi: “Non credo che pesi il fattore rimonte, questa squadra vive alla giornata. E’ una cosa che purtroppo contraddistingue il nostro percorso, gli errori individuali fanno parte di questo mestiere. Faccio i complimenti alla squadra, perché hanno fatto una grande partita nonostante molti si siano trovati a giocare il derby per la prima volta. La prestazione deve darci forza, non c’è spazio per i rimproveri. Dispiace per i tifosi perché sono venuti in tanti allo stadio, ci hanno spinto fino alla fine nonostante la pioggia incessante.

Infine, sul calcio di rigore non concesso nel finale al Benevento: “Non l’ho visto, non parlo perché non ho avuto modo di rivedere l’azione. Lascio libera interpretazione, certo avrei voluto il rigore perché ci avrebbe fatto comodo. Al di là di tutto, l’arbitraggio è stato di spessore perché ha gestito bene la partita, ha lasciato giocare quando doveva”