Umtiti: "Solitudine la mia realtà per molto tempo. Gli psicologi nel calcio sono un bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:15Serie A
Alessio Del Lungo

Samuel Umtiti, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha vestito anche la maglia del Lecce. L'ex difensore in passato ha attraversato anche un periodo buio nella sua carriera, che raccontato al Quotidien, dimostrandosi molto coraggioso ad aprirsi in modo sincero: "La solitudine è stata la mia realtà quotidiana per molto tempo. A volte ti perdi, vedi solo i lati più oscuri della vita. Succede: ti isoli e basta. Ho smesso di rispondere ai messaggi, ero irraggiungibile e non avevo più voglia di sentire nessuno".

Umtiti riconosce anche di aver fatto degli errori: "Ripensandoci ora so che la cosa più importante da fare fosse parlare… Nei centri sportivi non ci parlavano di salute mentale. Zero. È per questo che credo che noi atleti abbiamo bisogno di supporto sin da bambini. Lì ti dicono solo che dobbiamo essere forti, che dovrai gestire la pressione. E di vincere. Sempre".

Infine conclude spiegando che cosa si dovrebbe fare in quei casi: "Non si rendono conto di quanto sia pesante ogni giorno. Solo adesso credo che le cose stiano iniziando a cambiare. È da poco che i club coinvolgono gli psicologici. Ma è un bene: i giovani possono aprirsi e parlare della loro vita professionale, ma anche personale".

