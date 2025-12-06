Inter-Como, le formazioni ufficiali: Chivu punta su Luis Henrique, Morata è titolare

Sono state rese note poco fa le formazioni ufficiali del match tra Inter e Como, valido per la 14^ giornata di Serie A. Chivu sceglie Sommer in porta dopo il turnover in Coppa Italia, mentre in difesa opta per l'esperienza di Acerbi, che verrà affiancato da Akanji e Bastoni. A centrocampo viene confermato Zielinski, con Barella e Calhanoglu che compongono il terzetto. Sulle fasce Dimarco e Luis Henrique, che ha vinto il ballottaggio con Carlos Augusto e Diouf, mentre in attacco Lautaro e Thuram non si toccano.

Fabregas risponde con il 4-2-3-1 e opta per Morata in attacco al posto di Douvikas. Panchina pure per Alberto Moreno, con Valle che sarà titolare sulla fascia sinistra. Da Cunha e Perrone giocheranno davanti alla difesa, mentre Addai, Nico Paz e Rodriguez avranno il compito di ispirare il centravanti spagnolo ex Real Madrid. Di seguito le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Maye, Esposito Allenatore: Cristian Chivu.

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Douvikas, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.