Negli ultimi 5 precedenti fra questi club fischiati ben 9 calci di rigore!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Le Statistiche
Redazione Footstats

La differenza fra Atalanta e Torino? Sul fronte dei precedenti a Bergamo la rintracciamo in 4 vittorie e 7 marcature. Ovviamente a favore dei nerazzurri. Insomma, non c’è molta distanza fra le due compagini. E questo divario s’accorcia sempre più se prendiamo in considerazione le statistiche dei primi tempi: 1 successo e 1 segnatura.
Complessivamente ammontano a 60 gli incontri disputati, sono 20 le affermazioni orobiche, 24 i segni X, 16 le vittorie piemontesi, 74 reti fatte dai padroni di casa, 67 dai giocatori ospiti.
Dea OK negli ultimi 5 testa a testa (2V – 3X).
Terminata la carrellata sui precedenti?
No, perché merita evidenziare il dato sui calci di rigore.
Ammontano a 9 negli ultimi 5 Atalanta-Torino di Serie A, 6 in favore dei nerazzurri, 3 a vantaggio dei granata. Di questi 9 penalty ben 7 sono stati trasformati in punto. Nel 2024-2025 fu Milinkovic-Savic a dire no a Retegui. Nel 2020-2021 toccò a Gollini stoppare il tentativo di Belotti.
In questo campionato i bergamaschi nel hanno calciato 1 e affrontati 2, mentre i torinesi ne hanno provati 5 e contrastati 3.
Situazione in classifica.
Atalanta con 28 punti (7V – 7X – 5P con 23GF e 19GS), di cui 16 sul proprio campo (4V – 4X – 2P con 12GF e 9GS). È reduce da 2 successi in fila (1-0 sulla Roma e 2-0 a Bologna). Non fa pari dal nono turno, 1-1 nel derby regionale casalingo col Milan. Torino che rincorre a 23 (6V – 5X – 8P con 21GF e 30GS), poco meno della metà, 12, in trasferta (3V – 3X – 3P con 10GF e 12GS). Negli ultimi 4 impegni ha alternato successi esterni (a Reggio e Verona) e sconfitte interne (contro Cagliari e Udinese). L’ultimo segno X? All’11esima giornata, ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel derby cittadino contro la Vecchia Signora.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)
60 incontri disputati
20 vittorie Atalanta
24 pareggi
16 vittorie Torino
74 gol fatti Atalanta
67 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Torino 2-1, 29° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Torino 1-1, 23° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
