Catanzaro, Aquilani: "Ce la siamo giocata a viso aperto, sconfitta immeritata"

Si interrompe al "Benito Stirpe" per mano della capolista Frosinone la serie positiva del Catanzaro, superato per 2-0. Al termine del confronto è intervenuto in sala stampa il tecnico Alberto Aquilani commentando la gara. Ecco le due dichiarazioni raccolte da Tuttofrosinone.com.

"Anche dopo l’espulsione abbiamo creato grossi pericoli. Abbiamo preso gol su un calcio piazzato, una delle loro qualità. Siamo venuti a giocarcela alla pari, credo si sia visto, non meritavamo di perdere. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, con valori superiori alla categoria in alcuni giocatori. Quando trovi queste squadre devi aumentare un po’ tutto. Ce la siamo giocata a viso aperto, senza fare barricate. Credo sia stata fatta una buona partita”. Sul Frosinone ha aggiunto: "E’ una squadra un po’ atipica, ha due esterni offensivi molto forti che vuole sfruttare e quindi abbiamo dovuto fare qualche accorgimento. Non potevamo lasciargli la palla troppo, volevamo una pressione forte sul portiere”.

Infine sul campionato ha detto: "Campionato atipico, strano, dove vedi risultati che non ti aspetti. Dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo una squadra giovane e nuova, che secondo me ha fatto un buon girone d’andata. Mi auguro di continuare così”.