Comolli nuovo ad, Ferrero resta presidente". La Stampa apre sul nuovo CdA della Juventus
Oltre al bilancio della stagione sportiva 2024/2025, nella giornata di ieri la Juventus ha diramato anche la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Sono presenti i nomi del nuovo uomo mercato Damien Comolli e di Gianluca Ferrero (per il quale è stata proposta la conferma come presidente), mentre risulta assente quello dell'ormai ex amministratore delegato Maurizio Scanavino. L'argomento trova oggi spazio sulla prima pagina de La Stampa: "Juve, Comolli nuovo ad. Ferrero resta presidente", sintetizza il quotidiano torinese in un box nel taglio alto.
Di seguito il contenuto del comunicato ufficiale della Juventus:
"Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 novembre 2025, si rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Lista 1 - L’azionista EXOR N.V. (“EXOR”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 1. Antonio Belloni(*); 2. Gianluca Ferrero; 3. Guido de Boer; 4. Damien Comolli; 5. Laura Cappiello(*); 6. Fioranna Vittoria Negri(*); 7. Kerstin Andrea Lutz(*); 8. Diva Moriani(*); 9. Diego Pistone(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.
L’azionista EXOR ha inoltre proposto di nominare Gianluca Ferrero quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. La lista contiene altresì proposte di deliberazione che l’azionista EXOR ha formulato in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla relativa durata in carica, nonché al compenso spettante ai membri del medesimo.
Lista 2 - L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: 10. Francesco Garino(*); 11. Zachary Lyons(*). I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance".
