Arrestato il presidente del Fenerbahce, il club: "Pieno sostegno a Saran"

Dopo l'arresto del presidente del Fenerbahce Sadettin Saran, nell'ambito di un'indagine antidroga che coinvolge personaggi dello spettacolo e dei media, il club turco ha emesso un comunicato esprimendo pieno sostegno allo stesso Saran e assicurando ai tifosi che le attività della società proseguiranno senza interruzioni: "Il nostro Presidente, il signor Sadettin Saran, è stato arrestato questa sera dal Comando della Gendarmeria Provinciale dell'Ufficio Presidenziale del Fenerbahçe nell'ambito delle indagini in corso. L'indagine in questione è ancora in corso e il processo si svolge nel quadro dello stato di diritto, sotto l'autorità e la responsabilità delle autorità competenti.

Abbiamo piena fiducia che il nostro Presidente supererà questo processo con buon senso e forza d'animo, proprio come ha fatto finora. Il lavoro svolto nel migliore interesse del nostro club continuerà senza interruzioni; il nostro Presidente, il signor Sadettin Saran, si lascerà alle spalle questi momenti difficili e continuerà a lavorare con determinazione per il nostro club.

Il presidente del nostro consiglio di amministrazione Şekip Mosturoğlu, i membri del consiglio, gli avvocati del nostro club e gli avvocati del nostro presidente, il signor Sadettin Saran, stanno accompagnando il nostro presidente durante tutto questo processo".

Sadettin Saran è stato fermato oggi dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli.