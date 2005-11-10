Scarchilli sulla Roma: "Può dar fastidio all'Inter, impatto forte del credo di Gasperini"

Alessio Scarchilli, ex centrocampista anche della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match tra i giallorossi e il Como: "Sicuramente l'Inter è la favorita, anche ieri ha dimostrato di avere la rosa più completa. Chi sarà l'anti Inter? Ci sono diverse squadre che hanno il potenziale per dare fastidio: Roma e Como sono due di queste. La Roma ha fatto qualche punto in più del Como, è in un processo di crescita al secondo anno di Gasperini e sta dimostrando sicurezza e compattezza. Il credo di Gasperini ha avuto un impatto importante".

Le formazioni ufficiali di Como-Roma

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sánchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Jesus Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala.

Allenatore: Cesc Fabregas

Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. A disposizione: Vásquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini