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L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici è una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima

Luca Calamai
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Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
10.10.2026 23:30Editoriale
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Chivu ha ripresentato una squadra al top dopo la lunga sosta. Il tecnico nerazzurro continua nel suo percorso di crescita. Certo, il Parma del nuovo allenatore Gilardino è apparso poca cosa. Penso che serviranno investimenti importanti nel mercato invernale per allontanare gli emiliani dalla zona rischio. L’Inter invece era e resta la favorita per lo scudetto. Vediamo come rispondere la sua rivale, la Roma. L’infortunio di Svilar non è un qualcosa di banale. Tanto più che i giallorossi se la dovranno vedere con un Como che trova con facilità la via del gol.
Fabregas si è lamentato per la scarsa comunicazione tra lo staff medico della Nazionale e il club lariano. Kean è un problema. Il fastidio alla tibia che gli ha rovinato la passata stagione con la Fiorentina è riapparso. E lo terrà fuori nella sfida contro la Roma. Chissà se oggi il tecnico spagnolo darebbe nuovamente il via libera per l’9onvestimento da quaranta milioni per Moise. Soldi, tanti, che per il momento non hanno dato frutti. Kean non è riuscito ancora ad incidere nel Como e torna a frequentare l’infermeria.

Ritardando il suo inserimento tattico nel progetto calcistico di Fabregas,
Dal Maradona arrivano buone notizie per il mondo Napoli. E’ tornato McTominay ed è tornata la squadra di Allegri. La vittoria sulla rivelazione Frosinone non è banale. Non credo che il Napoli abbia i valori per puntare allo scudetto ma sicuramente vale un posto in zona Champions. Allegri vuole dimostrare di non essere ancora da pensione. Forse ha ragione lui.
Segnali negativi arrivano dalla Fiorentina. Che ha chiuso il sabato di campionato al terzultimo posto in classifica. Altro che puntare all’Europa League. Oggi si parla di retrocessione anche se la rosa viola dovrebbe garantire un campionato senza questo rischio. Il problema sono la montagna di soldi spesi in estate da Paratici che per il momento stanno fruttando poco. Il grande investimento su Oulai non decolla; Atta rischia di stare fuori per molte settimane per un problema fisico che non sarà facile da risolvere; la difesa subisce gol contro qualsiasi avversario; in mezzo al campo manca un’alternativa a Fagioli capace di costruire il gioco. Potrei andare avanti ma mi limito a ricordare che Paratici ha già licenziato l’allenatore che aveva scelto e ha richiamato quello che aveva bocciato. Il dubbio però è che Vanoli non sia la figura giusta per costruire un progetto tattico ambizioso. Mi chiedo cosa pensi il presidente Giuseppe Commisso che continua spendere soldi senza superare mai per il momento metà classifica.

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