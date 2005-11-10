Vicenza, Zonta: "Dispiace per gli errori, grazie ai tifosi che sono rimasti fino alla fine"
Paolo Lora Lamia
Loris Zonta, centrocampista del Vicenza, ha commentato così la pesante sconfitta subita in casa contro il Pisa: "Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che sono rimasti fino all'ultimo e che ci hanno applaudito. C'è rammarico, perché siamo arrivati lì in fondo in diverse occasioni, ma ci è mancato qualcosa nella finalizzazione".
"Abbiamo sicuramente sofferto la squadra avversaria, che ha dimostrato di avere ambizioni diverse dalle nostre - ha continuato il giocatore biancorosso, come riporta Il Giornale di Vicenza -. Dispiace per gli errori commessi e di non essere riusciti a fare almeno un gol per riaprirla. Poi il terzo gol in ripartenza, in quella situazione purtroppo si può prendere. Il gol incassato dopo 20' ci ha costretti a cambiare atteggiamento".
In chiusura, Zonta ha anche commentato il suo ruolo in campo: "Sono un centrocampista, abituato a giocare sia a due che a tre. Cerco di dare sempre il meglio, in qualsiasi posizione. Dobbiamo ripartire dalla reazione della squadra, che è viva dentro e ha voglia di rialzarsi".