Vicenza, Zonta: "Dispiace per gli errori, grazie ai tifosi che sono rimasti fino alla fine"

Loris Zonta, centrocampista del Vicenza, ha commentato così la pesante sconfitta subita in casa contro il Pisa: "Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi che sono rimasti fino all'ultimo e che ci hanno applaudito. C'è rammarico, perché siamo arrivati lì in fondo in diverse occasioni, ma ci è mancato qualcosa nella finalizzazione".

"Abbiamo sicuramente sofferto la squadra avversaria, che ha dimostrato di avere ambizioni diverse dalle nostre - ha continuato il giocatore biancorosso, come riporta Il Giornale di Vicenza -. Dispiace per gli errori commessi e di non essere riusciti a fare almeno un gol per riaprirla. Poi il terzo gol in ripartenza, in quella situazione purtroppo si può prendere. Il gol incassato dopo 20' ci ha costretti a cambiare atteggiamento".

In chiusura, Zonta ha anche commentato il suo ruolo in campo: "Sono un centrocampista, abituato a giocare sia a due che a tre. Cerco di dare sempre il meglio, in qualsiasi posizione. Dobbiamo ripartire dalla reazione della squadra, che è viva dentro e ha voglia di rialzarsi".