Genoa, per il nuovo direttore sportivo Melissano contratto fino al 2028 con opzione

Genoa, per il nuovo direttore sportivo Melissano contratto fino al 2028 con opzioneTMW
Giacomo Iacobellis
Arrivano ulteriori dettagli sulla nuova avventura al Genoa di Stefano Melissano, scelto dal Grifone come direttore sportivo per sostituire Diego Lopez. Secondo quanto raccolto da TMW, l'ex Spezia ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno.
Il comunicato ufficiale del Genoa
"Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo.
François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale.
Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".