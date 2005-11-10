Fiuuuu... A Napoli sono un po' più Allegri: dopo una partenza horror, forse la sosta è servita

Era troppo brutto per essere vero. E il 3-0 sul Frosinone, sorpresa di inizio stagione ma non certo una big, mica scaccia all’improvviso tutte le nuvole dal cielo sopra Napoli. Però, visto quanto la squadra di Massimiliano Allegri aveva impressionato - in negativo - nelle prime cinque giornate, il ritorno del campionato regala ai tifosi azzurri e a De Laurentiis più di un sorriso.

Napoli al Max

Il risultato ha il suo peso, inutile prendersi in giro. Del resto, è quella la cifra dell’allenatore livornese, che, soprattutto da un certo punto della sua carriera in poi, ha pensato solo al tabellone finale e un po’ meno alla strada migliore per arrivarci. Però, anche al netto del risultato, la prima partita del Napoli dopo la sosta ha dato indicazioni positive.

Si sono rivisti i fantasisti, merce essenziale per il calcio di Allegri. Lang, Neres, Giovane: gente di gamba e di spunto, che a Max serve come il pane. Doppietta a parte, s’è rivisto un De Bruyne più leader e più vicino a quello che conoscono in Belgio. Si è rivisto, non certo ancora al top, lo scozzese McTominay, pedina imprescindibile nell’economia tattica di una squadra che, dopo cinque giornate, tutti avevano depennato frettolosamente dal novero di quelle che possono lottare per lo scudetto. E magari questa valutazione resta: non è il Frosinone, senza nulla togliere alla bella squadra di Alvini, un banco di prova per misurare le ambizioni napoletane. Però in Campania si sta comunque un po’ più Allegri.