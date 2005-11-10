Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Marta Bonfiglio
Non c’è modo migliore per ritrovarsi. Tre punti conquistati con una prestazione convincente contro un Parma generoso, che ha provato ad arginare la forza inarrestabile dell’Inter, ma si è dovuto arrendere alla superiorità nerazzurra. Gli uomini di Cristian Chivu hanno dominato quasi a senso unico, costruendo un’azione dopo l’altra e presentandosi a turno dalle parti del giovane Corvi. Proprio un intervento impreciso del portiere ha spalancato la strada a Sucic, bravo a farsi trovare pronto e a firmare il primo gol della serata nerazzurra. È il modo migliore per rompere il ghiaccio e ritrovare certezze, con la consapevolezza di chi sa esattamente dove vuole arrivare.
Solo Inter
Il raddoppio non tarda ad arrivare. Esposito finisce a terra in area di rigore dopo un fallo subito e, grazie all’intervento del VAR, l’arbitro concede il penalty. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, che non trema: glaciale come sempre, infallibile. L’Inter firma il raddoppio e non si accontenta. Il trend di ritrovarsi sotto di due gol, una tendenza che aveva complicato più di una partita, sembra ormai un ricordo lontano. Adesso i nerazzurri vogliono chiudere i conti, e vogliono farlo subito. Ci pensa Thuram, che in ripartenza trova la via del gol e firma il 3-0 alla mezz’ora di gioco. La partita è ormai saldamente nelle mani dell’Inter, che può gestire il vantaggio senza rinunciare a cercare nuove occasioni. Al 60’, Chivu comincia a dare spazio alle rotazioni. Tra i cambi più attesi c’è quello di Stankovic, il cui scarso minutaggio era stato affrontato dallo stesso allenatore in conferenza stampa: «Lui è entrato due volte per ora, poteva giocare di più? Sì, magari la colpa è mia…». Una battuta che trova finalmente la sua risposta sul campo. E insieme a lui arriva anche il capitano Lautaro Martinez, inizialmente lasciato in panchina: due ingressi che aggiungono nuove energie a una serata già indirizzata nel migliore dei modi.
Spence, benvenuto a San Siro
C’è spazio anche per Spence sulla giostra nerazzurra. E basta uno scatto sulla fascia destra per accendere l’entusiasmo dei tifosi interisti, che aspettavano da tempo di vederlo protagonista. Una progressione, la voglia di puntare l’uomo e quella scintilla capace di riaccendere San Siro. A volte basta davvero poco per conquistare il pubblico e lasciare il segno. La serata scivola via con la serenità di chi ha ritrovato gioco, solidità e fame di vittorie. Tre gol, tre punti. E l’Inter, dopo una notte così, può tornare a guardare avanti con la convinzione di chi sa di essere sulla strada giusta.