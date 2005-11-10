Pisa, Calabresi: "Siamo una squadra forte. Speriamo che questa annata diventi eccezionale"

Dopo il successo netto sul campo del Vicenza, il difensore del Pisa Arturo Calabresi ha commentato: "Speriamo che questa annata diventi eccezionale come oggi - riporta Pisanews.net - siamo una squadra forte, sono contento di questo gol, spero di farne uno anche all’Arena perchè avrebbe un altro sapore.

Abbiamo provato a fare quello che proviamo da inizio stagione. Non è semplice ma ci stiamo provando. Il mister ci chiede di uscire dalla nostra confort zone, di essere dominanti, oggi è andata bene. In questo gruppo ci sono tanti giovani bravi e giocatori più anziani che devono essere bravi a guidarli. Noi dobbiamo mettere anima e corpo in questo progetto, dobbiamo mettercela tutta per riuscire a fare bene. Attraverso uno spirito di squadra ed il gioco possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni.

Tanti giocatori della nostra rosa hanno quasi cento presenze e ci sentiamo la maglia addosso, con tanto senso di appartenenza a questi colori. Dobbiamo continuare così".