Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni

È cambiato l’ordine degli addendi, ma il risultato, come si suol dire, è rimasto lo stesso. Se un anno fa il tallone d’Achille della Fiorentina era una difesa che aveva chiuso la stagione tra le peggiori della Serie A, oggi lo scenario non sembra essere cambiato. Anzi, la situazione è persino peggiorata: il 2-1 incassato a Genova consegna ai viola, in attesa della partita del Venezia, la poco invidiabile etichetta di peggior difesa del campionato. Un copione già visto, con protagonisti diversi visto che nel frattempo Paratici ha portato sulle rive dell’Arno i vari Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas, Joao Mario: cinque che potenzialmente (contando anche i diritti di riscatto) potrebbero costare 74 milioni di euro. Eppure i problemi di fondo restano gli stessi.

Numeri horror

Quattordici gol subiti e peggior difesa del campionato, dicevamo. Ma i numeri raccontano una storia ancora più preoccupante. La Fiorentina è ottava per tiri complessivi concessi agli avversari (65), ma il dato che salta all’occhio è un altro: quasi la metà, ben 30, si sono trasformati in conclusioni nello specchio della porta. Un’enormità che relega i viola al quindicesimo posto per tiri in porta concessi. Non va meglio sul fronte degli expected goals attesi: con 8,7 xG subiti, la squadra occupa il quattordicesimo posto in questa speciale classifica, con un dato che supera di oltre cinque unità i gol effettivamente incassati. Un divario che apre inevitabilmente un’altra questione, forse la più delicata: quella che riguarda David De Gea, protagonista in negativo di questo avvio di stagione.

De Gea ancora protagonista in negativo

Anche a Marassi, lo spagnolo è apparso tutt’altro che impeccabile. A pesare, soprattutto, è stata la respinta sul tiro di El Shaarawy che ha poi spalancato la strada al primo gol di Osmajic: un intervento poco efficace, che ha contribuito a indirizzare la partita e ha riacceso i dubbi sul rendimento del portiere viola in questo avvio di stagione. Intanto il giovane Tommaso Martinelli brilla con il suo Avellino, per questo a fine stagione saranno necessarie inevitabili valutazioni.