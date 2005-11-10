Foggia, innesto in attacco: Clergé nuovo giocatore rossonero. Firma fino a giugno

Foggia, innesto in attacco: Clergé nuovo giocatore rossonero. Firma fino a giugnoUfficiale
Andrea Piras
Nuovo innesto in attacco per il Foggia. Il club pugliese ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Noé Clergé fino a giugno prossimo. Questo il comunicato dei rossoneri: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noé Clergé, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo a determinate condizioni.
Attaccante esterno di sinistra, nato in Francia il 7 maggio 2004, Clergé cresce calcisticamente nel panorama francese mettendo in mostra ottime doti atletiche e tecniche. Dopo essersi messo in luce tra i giovani nel settore giovanile dell’FC 93, approda al Racing Club de France con cui affronta il campionato di National 3 e National 1, confermandosi come un profilo di grande prospettiva, rapidità e qualità per il reparto offensivo rossonero.gene Benvenuto Noé!".