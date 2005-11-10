Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B

Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
Per la 6ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Ore 20:30 - AVELLINO-SAMPDORIA
I convocati di Alessandro Nesta - In attesa di comunicazione
I convocati di Bernardo Corradi - Ci sono anche Depaoli, Makoumbou e Ravanelli
Portieri: Krastev, Massolo, Vindahl
Difensori: Cicconi, Delli Carri, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Ravanelli
Centrocampisti: Cosi, Henderson, Makoumbou, Verschaeren
Attaccanti: Begic, Insigne, Karamoh, Lauritsen, Tutino
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - BENEVENTO-CESENA
I convocati di Antonio Floro Flores - In attesa di comunicazione
I convocati di Alessandro Diamanti - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - EMPOLI-PALERMO
I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazione
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - VIRTUS ENTELLA-JUVE STABIA
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Pietro De Giorgio - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - SUDTIROL-ASCOLI
I convocati di Davide Possanzini - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Tomei - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - VICENZA-PISA
I convocati di Fabio Gallo - In attesa di comunicazione
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - AREZZO-CREMONESE
I convocati di Cristian Bucchi - In attesa di comunicazione
I convocati di Fabio Pecchia - In attesa di comunicazione
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - CATANZARO-MANTOVA
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - PADOVA-CARRARESE
I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione
I convocati di Guido Pagliuca - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - MODENA-HELLAS VERONA
I convocati di Daniele Galloppa - In attesa di comunicazione
I convocati di Marco Baroni - In attesa di comunicazione