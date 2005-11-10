Napoli, De Laurentiis salterà la trasferta di Champions League col Villarreal: il motivo
Pierpaolo Matrone
Il Napoli si prepara alla trasferta di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre all'Estadio de la Ceramica, ma la delegazione azzurra partirà senza Aurelio De Laurentiis. Il presidente non accompagnerà infatti la squadra in Spagna a causa di un importante appuntamento istituzionale legato ai cento anni del club. Come riferisce il Corriere dello Sport, il CONI ha conferito al Napoli il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza assegnata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Napoli, il CONI celebra i cento anni del club
De Laurentiis sarà dunque a Roma per rappresentare il Napoli in occasione della cerimonia. "De Laurentiis non seguirà la squadra all'Estadio de la Ceramica. Il presidente salterà la prima trasferta europea della stagione per un motivo molto prestigioso: il CONI, infatti, ha conferito alla Società Sportiva Calcio Napoli per i 100 anni di vita dalla sua fondazione il Collare d'Oro al Merito Sportivo, cioè la massima onorificenza del comitato olimpico nazionale".
La cerimonia a Roma prima di Villarreal-Napoli
La consegna del riconoscimento si svolgerà domani a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa. Un appuntamento particolarmente significativo nell'anno del centenario del Napoli e che impedirà a De Laurentiis di seguire da vicino la squadra nella prima trasferta europea della stagione. Gli azzurri saranno poi impegnati martedì sera in Spagna contro il Villarreal, per un nuovo appuntamento del loro cammino in Champions League.