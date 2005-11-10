Romano piace alle big, ma la linea del Cagliari è chiara: a gennaio non si muove

Dalle critiche dopo la prima da titolare con la Nazionale alla risposta arrivata immediatamente sul campo. Alessandro Romano sta vivendo settimane intense, ma a soli 20 anni ha già dimostrato di avere le spalle abbastanza larghe per gestirle. Il centrocampista del Cagliari, nato in Svizzera e cresciuto anche nelle selezioni giovanili elvetiche, ha scelto con convinzione l'Italia ed è stato premiato dalla fiducia del ct Roberto Mancini. L'esordio dal primo minuto contro il Belgio gli ha attirato critiche pesanti, senza però condizionarne il rendimento. In Sardegna Romano è ormai uno dei punti fermi della squadra di Fabio Pisacane.

Romano imprescindibile per Pisacane: il Cagliari se lo tiene stretto

Il tecnico lo conosceva già dai tempi del settore giovanile, quando lo aveva affrontato mentre Romano vestiva la maglia della Roma. Il presidente Tommaso Giulini ha poi approfittato della necessità dei giallorossi di fare cassa per portarlo a Cagliari. Il classe 2006 ha impiegato pochissimo per imporsi, trovando anche uno splendido gol dalla distanza contro il Parma, decisivo per la prima vittoria stagionale. Accanto all'esperienza di Harry Winks, Romano garantisce aggressività, recupero del pallone e dinamismo. E intorno a lui l'interesse cresce, ma la linea del club è chiara: a gennaio non si muoverà.

Contro la Juventus un altro esame per il talento rossoblù

Adesso arriva un'altra prova di maturità. Il Cagliari ospita la Juventus forte di una partenza particolarmente positiva: quattro vittorie nelle prime cinque giornate e appena due reti incassate, numeri che fanno della retroguardia rossoblù la migliore del torneo. La Juventus ha invece raccolto tre successi e un pareggio, segnando otto gol e subendone quattro. Per Romano sarà un altro appuntamento sotto i riflettori, contro una delle grandi del campionato. Il Cagliari, che non partiva così forte dalla stagione dello scudetto, vuole continuare a sorprendere e il suo giovane centrocampista è ormai uno dei simboli di questo avvio.