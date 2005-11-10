Napoli, la notte della ripartenza: Allegri zittisce le critiche, McTominay torna KDB è super

Il Napoli aveva bisogno soprattutto di una vittoria e la risposta arriva forte e chiara dal Maradona. Il 3-0 contro il Frosinone permette alla squadra di Massimiliano Allegri di mettersi alle spalle un avvio complicato e salire a quota 10 punti, agganciando proprio i ciociari e il Como. A prendersi la scena è Kevin De Bruyne: il belga trasforma il rigore del vantaggio dopo l'errore di Hojlund e, dopo il 2-0 di Lang, completa la doppietta in pieno recupero sull'assist di Giovane. Una prestazione pesante anche come risposta alle critiche delle ultime settimane. Allegri sottolinea la crescita del centrocampista: "Kevin sta crescendo di condizione, ha fatto una buona partita. L'importante è avere questo spirito quando la squadra va in campo". L'altra notizia della serata è il ritorno di McTominay, nuovamente in campo e subito vicino al gol.

Allegri: "Contento dell'approccio, ma bisogna uccidere le partite"

Il nuovo assetto con la difesa a tre funziona, ma Allegri sposta l'attenzione sull'atteggiamento: "La squadra ha giocato una buona partita, è questione di atteggiamento e non di moduli". Il tecnico avrebbe però voluto una gestione più efficace: "Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo. Abbiamo invece preso dei contropiedi e speso energie". E insiste sul concetto anche successivamente: "Bisogna uccidere le partite per risparmiare 20 minuti di fatica, per arrivare fino in fondo alla stagione". Soddisfazione anche per Neres e Badiashile e, soprattutto, per il recupero di McTominay. Allegri difende inoltre Lucca: "Ora è in un momento di difficoltà, ma deve sapere che tutto il gruppo ha grande stima di lui".

Alvini: "Napoli meritatamente vincitore, ma risultato troppo ampio"

Il Frosinone interrompe invece il buon momento ma Massimiliano Alvini non vuole che una sconfitta cancelli quanto costruito finora: "La vittoria del Napoli è meritata, forse il risultato è troppo ampio. Ci sono spunti per lavorare e migliorare, non siamo stati efficaci su alcune scelte". Il tecnico difende soprattutto l'identità dei ciociari: "Non puoi pensare di fare passi indietro dopo sconfitte come quella di oggi. La squadra ha la sua identità e ha i suoi principi di gioco, vogliamo salvarci attraverso questo". Sul rigore che sblocca la partita evita polemiche: "È un pochino morbido, ma ci può stare". Per il Napoli, invece, il 3-0 può rappresentare il punto da cui ripartire.