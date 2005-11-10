Thuram vs Zidane: “Lo rispetto, ma…”. Nel 2026 Marcus insegue Lepaul, rivelazione in Francia

“Volevo andare, certo, ma devo rispettare le scelte di Zidane”. Marcus Thuram, autore del 3-0 dell'Inter sul Parma, non ha nascosto la delusione per la mancata convocazione con la Francia nell'ultima sosta. Rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta, l’attaccante nerazzurro ha spiegato di aver “lavorato bene con lo staff” e si è visto. Per Thuram è il terzo centro in questa Serie A, dopo quelli segnati con Napoli e Udinese.

La rincorsa inattesa

La scelta di Zinedine Zidane, che l'ha poi spiegata con motivazioni tattiche, ha fatto inevitabilmente discutere. Nella prima lista del nuovo ct francese c’era infatti Esteban Lepaul, reduce dal titolo di capocannoniere della Ligue 1, mentre Thuram è rimasto fuori. I numeri del 2026, raccontano che effettivamente Lepaul è davanti nell'anno solare, anche se la distanza tra i due non è così ampia: considerando le reti in tutte le competizioni, Lepaul è a quota 15, Marcus lo segue a 12.

Il dato numerico, ovviamente, non può essere considerato da solo: Lepaul vive soprattutto il palcoscenico della Ligue 1, Thuram può essere protagonista in Europa. Anche se lì serve il contributo dell'Inter. Entrambi, per la cronaca, inseguono Kylian Mbappé (21) e Ousmane Dembelé (18 nell'anno solare, ma ancora a secco in questa stagione). Gerarchie e status sono ovviamente diversi, ma per Thuram il modo più semplice per rientrare nei pensieri di Zidane resta nuo: segnare. E continuare la sua particolare serie a San Siro: con il Parma ha segnato nella sesta partita consecutiva di Serie A giocata in casa. Quantomeno la concorrenza, tra Inter e Francia, non sembra fargli male.