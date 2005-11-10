Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"

In vista della sfida contro la Sambenedettese, il tecnico del Latina Gennaro Volpe ha commentato: "Abbiamo bisogno di punti. Troveremo una squadra che arriva da una vittoria e che giocherà in un ambiente caldo, ma dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, sul nostro atteggiamento e sulla capacità di trasformare quello che produciamo in campo in risultati. Domani serviranno personalità, attenzione e concretezza.

Non possiamo permetterci di fare calcoli. La gara di domani (oggi ndr) ha una sua importanza e va affrontata con la massima concentrazione. Valuteremo le condizioni dei ragazzi e le energie a disposizione, senza perdere di vista la priorità: andare a San Benedetto per fare una partita importante e cercare di portare a casa punti. Poi penseremo al recupero. La squadra lavora sempre con impegno e serietà. In queste settimane abbiamo spesso raccolto meno di quanto prodotto e dobbiamo migliorare nella fase conclusiva, dove serve più lucidità e concretezza.

Dobbiamo scendere in campo con coraggio, convinzione e spirito di gruppo. In questo momento contano i fatti e dobbiamo dimostrare di volerci prendere quello che ci è mancato".