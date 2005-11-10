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Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:59Serie C
11.10.2026 10:59Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Proseguono le gare valide per la nona giornata del campionato di Serie C. Di seguito il programma di oggi dei tre gironi.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A
Venerdì 9 ottobre
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10’ Crespi, 77’ Pellegrini
Sabato 10 ottobre
Pergolettese-Carpi 2-1
24’ e 30’ Corti (P), 72’ Lombardi (C )
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A); 68' Moretti (A); 82' Durmisi (J)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (D); 52' aut. Mondonico (D)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L); 29', 53' Desogus (A); 40' Anatriello (L); 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis (C), 87' Ignatov 87 (C)
Domenica 11 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio
Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano
Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27**, Brescia 19, Arzignano 17, Ospitaletto 15*, Trento 14*, Treviso 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11*, Lumezzane 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9**, Pro Vercelli 9, Lecco 9*, Carpi 6, Folgore Caratese 6*, Juventus Next Gen 6*, Giana Arminio 4*, Renate 3*
*una gara in meno

GIRONE B
Sabato 10 ottobre
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7’ Fiorini (G), 26’ Maucci (V), 28’ Fabri (G), 69’ Gori (G), 75’ Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71')
11' Forte (P); 43' Pellegrino (P)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla (S), 38' Mazzocchi (S)
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso
Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina
Ore 17:30 - Forlì-Livorno
Ore 17:30 - Perugia-Vado
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 25**, Grosseto 18***, Ravenna 17, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 9, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7**, Pianese 7, Latina 6*, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4

* una gara in meno
** due gare in meno
*** una gara in più

GIRONE C
Sabato 10 ottobre
Bari-Giugliano 2-0
6’ Butic, 45’ Maggiore,
Casertana-Monopoli 3-1
20’ Vido (M), 35’ Vezzoni (C), 45’+1’ e 74’ Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21’ Vitale (A), 44’ rig. D’Orazio (A), 45’+2’ Padula (A), 45’+3’ Musso (C), 77’ Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11’ Meola (S), 52’ Scotti (S), 59’ Bovo (I)
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Altamura-Catania
Ore 14:30 - Foggia-Potenza
Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento
Ore 15:00 - Casarano-Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Bari 19**, Sorrento 18, Casertana 15**, Audace Cerignola 14**, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12**, Picerno 12, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10*, Savoia 10**, Casarano 10, Altamura 8, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0*°

* una gara in meno
** una gara in più
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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