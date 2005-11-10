Ds Como e la Nazionale, il Genoa ufficializza Modesto e Melissano: le top news delle 13

Prima del match di cartello, in programma alle 12:30, tra Como e Roma, ecco le parole del Direttore Sportivo Carlalberto Ludi ai microfoni di DAZN: "Il nostro gioco è quello di avere qualità e avere possesso, dominando il gioco. Caqueret in questa partita ha questo ruolo, nonostante Baturina abbia quelle qualità. Oggi vogliamo fare bene e cercheremo di fare la nostra partita contro una squadra forte come la Roma. Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni. Mi aspetto una sfida molto interessante tra due belle squadre e con un biglietto da visita importante della Serie A. Speriamo di far contenti tutti i tifosi presenti qui".

Notizia nell'aria già da diversi giorni e diventata ufficiale questa mattina: Diego Lopez non fa più parte della dirigenza del Genoa. lasciato l'incarico di Chief of Football del club, che sta riformando la sezione dedicata al mercato affidandosi alla coppia composta da Stefano Melissano e Francois Modesto (a breve dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del loro arrivo). "Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto professionale con Diego López, che lascia il ruolo di Chief of Football del Club. La Società desidera esprimergli il più sentito ringraziamento per l'impegno, lo sviluppo delle diverse aree della struttura sportiva, la dedizione e la grande professionalità dimostrate nel corso del suo mandato alla guida dell'area tecnica rossoblù. Il Genoa CFC rivolge a Diego López i migliori e più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera professionale". E sempre nella mattinata di oggi è arrivato il comunicato in cui il club rossoblù accoglie il nuovo chief of football François Modesto e il nuovo direttore sportivo Stefano Melissano. Questa la nota del club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale. Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro il Cagliari di questa sera. Sono sempre ai box Ekhator, Boga, Yildiz, Locatelli, Thuram, Grabara e Milik mentre alla Unipol Domus mancherà anche lo squalificato Neto. Le buone notizie sono i rientri di Casal e Cambiaso.

Portieri: Pinsoglio, Vicario, Radu.

Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Lucumì, Cabal.

Centrocampisti: Conceiçao, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.

Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez.

Cinquantesima gara in Serie A per Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro ha commentato questo traguardo intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine del match contro il Parma: "Non sapevo che fosse la mia cinquantesima partita onestamente. Chiaramente ne sono orgoglioso e spero che nel prossimo periodo sapremo fare meglio. Bisogna continuare così. Io da difensore speravo di portare a casa un cleen sheet Siamo stati bravi a segnare quando c'era bisogno di farlo. Le prossime gare? Sarà importante partire bene contro il Club Brugge. Poi ci saranno tante partite da affrontare con il giusto spirito".