Scarpa d'Oro, Haaland e Mbappé scavalcano Kane. Orsolini e Calha primi della Serie A

La stagione è appena cominciata ma i grandi bomber sono già on fire e si può già immaginare chi si contenderà la Scarpa d'Oro 2025/26. In testa alla classifica, per il momento, ci sono giocatori i cui campionati sono iniziati da più tempo. I big però sono già ridosso, potendo sfruttare il coefficiente più alto riservato alle cinque maggiori leghe europee.

Così, virtualmente al comando ci sono Erling Haaland del Manchester City e Kylian Mbappé del Real Madrid, che hanno scavalcato Harry Kane del Bayern Monaco. L'inglese, che non ha giocato nel weekend, resta fermo a quota 12 reti in campionato, mentre il norvegese e il francese firmano una doppietta a testa e volano a quota 13 (26 punti, coefficiente 2).

Poi le sorprese della Ligue 1, Joaquin Panichelli dello Strasburgo ed Esteban Lepaul del Rennes, autori rispettivamente di nove e otto centri. Più staccati Mason Greenwood e Julian Alvarez (7 gol), così come Jonathan Burkardt, Antoine Semenyo, Igor Thiago, Jean-Philippe Mateta, Sofiane Diop, Danny Welbeck e Karl Etta Eyong (6 reti).

Seguono con 5 reti i vari Ansu Fati, Luis Diaz, Serhou Guirassy, Ferran Torres, Can Uzun, Vinicius, Muriqi e Asllani, oltre ai primi due rappresentanti della Serie A, Riccardo Orsolini e Hakan Calhanoglu (Bologna e Inter).