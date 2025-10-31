Mbappé Scarpa d'Oro, cerimonia a Madrid. Perez: "Orgoglioso di averti nel nostro Real"

"Un premio così prestigioso come la Scarpa d’Oro è riservato solo ai migliori del mondo. È un riconoscimento all’impegno, alla dedizione e al talento. Sono orgoglioso di poter contare su un giocatore come te. I madridisti ti sostengono da ogni angolo del pianeta". Con queste parole, Florentino Perez ha reso omaggio a Kylian Mbappé nel giorno della cerimonia di premiazione organizzata al Bernabeu, sottolineando la grandezza del traguardo e il valore simbolico del premio per il club più titolato al mondo. "Il Real Madrid è la società più vincente della storia. Nella scorsa stagione hai conquistato la Supercoppa d’Europa e la Coppa Intercontinentale. Hai segnato 31 gol in campionato, 44 in tutte le competizioni".

Il presidente ha poi ricordato i grandi nomi che in passato hanno condiviso questo riconoscimento con la camiseta blanca: "Nel Real Madrid abbiamo avuto tre vincitori della Scarpa d’Oro: Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldo. In questo club hai potuto toccare con mano quanto sia alta l’esigenza che comporta indossare questo stemma. Qui contano soltanto il miglioramento costante e lo spirito di squadra".

Infine, un messaggio carico d’orgoglio e appartenenza: "Questa Scarpa d’Oro contribuisce a rendere ancora più grande la storia del Real Madrid. Congratulazioni a te e a tutta la tua famiglia".