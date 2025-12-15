Scarpa d'Oro, sarà lotta a 3: Kane, Haaland e Mbappé già irraggiungibili. Lautaro è 10°

La lotta alla Scarpa d'Oro 2025/26 è ormai una questione a tre. Harry Kane, Erling Haaland e Kylian Mbappé hanno già fatto il vuoto, scavando un solco difficilmente colmabile dagli altri pretendenti al titolo di miglior marcatore assoluto dei campionati europei.

Nell'ultimo weekend i tre fuoriclasse sono andati a segno: Kane contro il Magonza, Mbappé contro l'Alaves e Haaland contro il Crystal Palace. L'inglese comanda con 36 punti, frutto di 18 centri realizzati in 14 partite disputate in Bundesliga; alle sue spalle, il norvegese e il francese inseguono a una sola rete di distanza, anche se l'ex PSG ha giocato una partita in più rispetto al bomber del Manchester City.

Dietro, come detto, c'è il vuoto: Mason Greenwood, Ferran Torres e la sorpresa Igor Thiago sono a quota 22 (11 reti), davanti a Vedat Muriqi, Esteban Lepaul e Joaquin Panichelli (9 gol). Il primo della Serie A è il capocannoniere Lautaro Martinez: con 16 punti occupa la decima posizione insieme a Undav, Burkardt e Lewandowski e precede Christian Pulisic.

Classifica

Harry Kane (Bayern Monaco) 36

Erling Haaland (Manchester City) 34

Kylian Mbappé (Real Madrid) 34

Mason Greenwood (Marsiglia) 22

Ferran Torres (Barcellona) 22

Igor Thiago (Brentford) 22

Vedat Muriqi (Maiorca) 18

Esteban Lepaul (Angers/Rennes) 18

Joaquin Panichelli (Strasburgo) 18

Lautaro Martinez (Inter) 16

Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) 16

Deniz Undav (Stoccarda) 16

Robert Lewandowski (Barcellona) 16

Christian Pulisic (Milan) 14

Luis Diaz (Bayern Monaco) 14

Phil Foden (Manchester City) 14

Hugo Ekitike (Liverpool) 14

Julian Alvarez (Atletico Madrid) 14

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) 14

Danny Welbeck (Brighton) 14

Haris Tabakovic (Bor. Mon'gladbach) 14

Odsonne Edouard (Lens) 14