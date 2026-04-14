Scarpa d'Oro, Kane saldo in vetta. Muriqi e I. Thiago si avvicinano ad Haaland e Mbappe

Harry Kane è ormai lanciatissimo verso la conquista della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese sta dominando da settimane la classifica e tiene a distanza di sicurezza Kylian Mbappé ed Erling Haaland, che per vari motivi si sono praticamente fermati. Alle spalle del trio di testa c'è la strana coppia formata da Igor Thiago e Vedat Muriqi, mentre la Serie A è fuori dalla Top 10: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, è 11esimo in compagnia di Joaquin Panichelli, Esteban Lepaul e Ante Budimir.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 62

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 46

3. Erling Haaland (Real Madrid) 44

4. Vedat Muriqi (Maiorca) 42

4. Igor Thiago (Brentford) 42

6. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 37,5

7. Luis Suárez (Sporting CP) 36

7. Deniz Undav (Stoccarda) 36

9. Ayase Ueda (Feyenoord) 34,5

10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33

11. Lautaro Martinez (Inter) 32

11. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32

11. Esteban Lepaul (Rennes) 32

11. Ante Budimir (Osasuna) 32

15. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31.5

16. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 30

16. Mason Greenwood (Marsiglia) 30

16. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30

16. Antoine Semenyo (Manchester City) 30

16. Lamine Yamal (Barcellona) 30