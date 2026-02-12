Ufficiale Scartato dal Napoli e svincolato, Sterling ha scelto l'Olanda e firmato con il Feyenoord

Da quando ha debuttato in Premier League a soli 17 anni, Raheem Sterling ha vestito le maglie di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Risolto il contratto con il club londinese lo scorso mese, l'esterno d'attacco inglese a 31 anni è rimasto senza club. Il Napoli non ha nascosto di averlo cercato, anche in estate, ma in seguito a dovute valutazioni ha abbandonato la pista.

Perciò il giocatore da Premier League, 1 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield ha deciso di volare in Olanda e firmare ufficialmente con il Feyenoord. La durata dell'accordo firmato da Sterling con i biancorossi è fino al termine della stagione corrente, al momento secondi in classifica ma distanti anni luce dal PSV Eindhoven capolista.

Robin van Persie, allenatore in carica, ha commentato così il suo ingaggio: "È un traguardo fantastico essere riusciti a convincere un giocatore del calibro di Raheem a firmare con noi", le prime parole concesse ai canali ufficiali del club di Eredivisie. "Il suo curriculum parla da sé: è un calciatore le cui qualità possono cambiare l'esito di una partita senza ombra di dubbio. Sono convinto che si rivelerà un'aggiunta preziosa per la squadra mentre lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi nella seconda metà di questa stagione".