Raheem Sterling a zero: presente quest'anno, gol nello scorso con l'Arsenal

Un'altra (ex) stella della Premier League in Italia? Potrebbe succedere a Raheem Sterling, ex nazionale inglese che ha appena compiuto 31 anni nello scorso dicembre. Zero presenze in questa stagione, zero gol nella scorsa quando si era trasferimento dal Chelsea all'Arsenal per rivitalizzare la propria carriera che con i Blues certo non è stata tra le migliori.

81 le presenze in due anni, diciannove gol, non male per un esterno d'attacco. Peccato che nelle cinque stagioni precedenti di gol ne avesse messi a segno 111 in tutte le competizioni, con una punta di 31 nel 2019-20, rischiando anche di entrare in corsa per il Pallone d'Oro che, poi, non verrà nemmeno consegnato. La sua avventura allo Stamford Bridge, insomma, è stata deludente (a dire poco), lasciando ieri uno stipendio da oltre 10 milioni di euro netti a stagione.

Il Chelsea ne ha ufficializzato la risoluzione consensuale, dopo che era arrivato nel 2022 per 56 milioni di euro. "Raheem Sterling ha lasciato oggi il Chelsea Football Club di comune accordo con la società, concludendo così tre anni e mezzo da nostro giocatore, avendo firmato nell'estate del 2022, quando si è trasferito dal Manchester City. Ringraziamo Raheem per il suo contributo da calciatore del Chelsea e gli auguriamo il meglio per la prossima tappa della sua carriera".