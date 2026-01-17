Scomparsa di Commisso, l'Inter: "Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
Con un messaggio pubblicato sui propri canali X, l'Inter ha voluto ricordare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte dopo una lunga malattia: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto".
