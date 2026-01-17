Scomparsa di Commisso, la Roma: "Pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola"
TUTTO mercato WEB
La notizia della scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scosso il mondo del calcio. La Roma, con un messaggio pubblicato sui propri canali X ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla società viola:
"L'AS Roma si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Il nostro pensiero va alla famiglia, al Club e a tutti i tifosi viola".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano Gatti e Conceicao. Out Rugani, Vlahovic e Milik
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile