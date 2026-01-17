Scomparsa di Rocco Commisso, la Lega Serie B: "Ci stringiamo attorno alla famiglia"
La Fiorentina e tutto il mondo del calcio piangono la morte del presidente viola Rocco B. Commisso, venuto a mancare all'età di 76 anni. Di seguito il cordoglio della Lega Serie B e del presidente Paolo Bedin per il grave lutto che ha colpito il club viola.
Questo il comunicato: "La Lega Serie B, con il Presidente Paolo Bedin e tutte le associate, si stringe attorno alla famiglia Commisso e alla società Fiorentina per la scomparsa del suo Presidente".
