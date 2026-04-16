Scomparso il prof. Emmanuele Emanuele, noto tifoso laziale. Il club: "Lascia un segno indelebile"

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Emanuele, avvenuta quest'oggi, a 89 anni: "La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Emmanuele Emanuele, figura di straordinario rilievo per la città di Roma. Per anni guida autorevole della Fondazione Roma, ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo della cultura, della solidarietà e dell’impegno civile, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo sociale e culturale della Capitale.



La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Emmanuele Emanuele, figura di straordinario rilievo per la città di Roma



📋 La nota del Club ⤵️https://t.co/imT9SmuZmO pic.twitter.com/92KA1d0PBf — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 16, 2026

Grande tifoso biancoceleste e membro della Polisportiva Lazio, Emmanuele Emanuele ha sempre dimostrato un legame autentico e profondo con i colori della S.S. Lazio, condividendone valori e senso di appartenenza. Il Presidente Claudio Lotito, a nome della S.S. Lazio, ricorda con commozione la figura di un uomo che ha saputo coniugare visione, rigore e passione, lasciando un segno indelebile nella vita della città e nella comunità biancoceleste. Alla famiglia Emanuele giungano le più sentite condoglianze".