Finalissima a Madrid, Ceferin è lo "sponsor". Caso politico tra UEFA e Federazione argentina

La città di Doha impossibilitata a fare da teatro per la Finalissima del 27 marzo a causa del conflitto in Medio Oriente e la proposta di trasferire l’evento al Santiago Bernabeu è arrivata direttamente dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. L’idea è quella di suggellare la pace tra UEFA e il Real Madrid dopo le tensioni generate dalla Superlega, scegliendo il colosso madrileno come cornice per un match così rilevante.

Ceferin è quindi il principale promotore della soluzione, che mira a sbloccare una situazione difficile a sole due settimane dalla disputa del match. La federazione argentina (AFA) però non sembra essere collaborativa: il presidente Claudio Chiqui Tapia è coinvolto nell’inchiesta “AFA-Gate” e sta affrontando procedimenti giudiziari in patria per evasione fiscale per 11 milioni di euro, con possibili sviluppi anche negli Stati Uniti. Nonostante ciò, ha dichiarato di voler disputare la partita all'Estadio Monumental, casa del River Plate.

Il ricordo del 6-1 subito dall’Argentina dalla Spagna nel 2018 al Metropolitano rende la situazione delicata: un’eventuale sconfitta a tre mesi dal Mondiale potrebbe avere effetti psicologici sulla nazionale campione in carica. In Europa, invece, tutti guardano di buon occhio la soluzione proposta da Čeferin. La decisione finale sullo scenario della Finalissima potrebbe arrivare nelle prossime ore, con Madrid pronta a farsi trovare pronta per ospitare il match di prestigio, ammesso che la questione non diventi un caso politico.