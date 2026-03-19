La Lazio recupera Romagnoli: oggi e ieri ha lavorato in gruppo. A Bologna ci sarà

Maurizio Sarri recupera Alessio Romagnoli. La Lazio a Bologna avrà nuovamente il suo difensore centrale, che ieri è tornato a lavorare con il resto del gruppo e, salvo sorprese, sarà il titolare del match del Dall'Ara insieme a Mario Gila. Contro il Milan, sua ex squadra, non ha giocato per un problema al polpaccio dovuto a un trauma contusivo rimediato in Coppa Italia contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, Romagnoli ha partecipato alla seduta con la squadra.

Per Basic invece bisognerà aspettare, tornerà solo il 4 aprile contro il Parma, visto che non ha ancora risolto i fastidi all'adduttore, che lo tiene ai box da un mese e mezzo. In regia ci sarà ancora Patric, confermato davanti alla difesa con Dele-Bashiru e Taylor. Out anche Danilo Cataldi, Ivan Provedel, Nicolò Rovella e Samuel Gigot.