Nations League, Lega B: tris Svizzera, è a punteggio pieno. La Slovenia ribalta la Scozia
Pierpaolo Matrone
La Svizzera continua il suo percorso perfetto nel Gruppo 1 della Lega B di Nations League. Quarta vittoria in altrettante giornate per gli elvetici, che superano nettamente per 3-0 la Macedonia del Nord. A sbloccare la sfida è Rieder al 43', mentre nella ripresa arrivano le reti di Manzambi al 74' e Ndoye all'81'. Un successo che permette alla Svizzera di salire a quota 12 punti e di conservare il comando del raggruppamento a punteggio pieno.
La Slovenia rimonta la Scozia: ora è seconda a quota 7
Alle spalle degli svizzeri tiene il passo la Slovenia, che espugna il campo della Scozia per 2-1. Sono proprio gli scozzesi a passare in vantaggio al 31' con Christie, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano la partita: Matko firma il pareggio al 57', poi Sturm completa la rimonta al 71'. La classifica dopo quattro giornate vede quindi la Svizzera prima con 12 punti, seguita dalla Slovenia a 7. Terza la Scozia con 4 punti, mentre la Macedonia del Nord resta ultima a quota zero.
Risultati e classifica aggiornata del Gruppo 1 della Lega B di Nations League
Scozia-Slovenia 1-2 - 31' Christie (SC); 57' Matko (SL); 71' Sturm (SL)
Svizzera-Macedonia del Nord 3-0 - 43' Rieder (S); 74' Manzambi (S); 81' Ndoye (S)
Classifica
Svizzera 12
Slovenia 7
Scozia 4
Macedonia del Nord 0