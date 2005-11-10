Nations League, formazioni ufficiali Lega B: da Gilmour ad Akanji, quanti 'italiani' dal 1'
Pierpaolo Matrone
Altro giro, altra tornata di partite di Nations League. Per quanto riguarda la Lega B, stasera tocca al primo raggruppamento completare il primo ciclo di quattro partite, con la quarta giornata. La Svizzera, prima in classifica a punteggio pieno, se la vedrà con il fanalino di coda Macedonia del Nord (zero punti) in casa. Scozia e Slovenia, entrambe a quattro punti, si giocheranno invece il secondo e il terzo posto. Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite.
Le formazioni ufficiali di Scozia-Slovenia e Svizzera-Macedonia del Nord
Scozia (3-5-1-1): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Doak, McGinn, Ferguson, Gilmour, Robertson; Christie, McBurnie
Slovenia (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Zec, Janza; Karnicik, Cerin, Zabukovnik, Sturm; Marko, Vipornik
Svizzera (4-3-3): Mvogo, Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sierro, Sow; Rieder, Amdouni, Ndoye
Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu, Alioski; Elezi, Elmas; Mitrovski, Bardhi, Doriev; Rastoder
La classifica del Gruppo 1 della Lega B di Nations League
Svizzera 9
Slovenia 4
Scozia 4
Macedonia del Nord 0