Scudetto all’Inter, viva l’alternanza: per il settimo anno di fila cambia la vincitrice, non accadeva dal ’92
Serie A che vai, campione che trovi. L’Inter di Cristian Chivu, fresca vincitrice dello scudetto, conferma in pieno il trend degli ultimi anni: dal 2019/2020 (ultima stagione del ciclo della Juventus) a oggi, nessuna squadra è riuscita a conquistare il tricolore per due campionati consecutivi.
Salgono così a sette i vincitori diversi nelle ultime sette annate, anche se le squadre sono quattro: oltre all’Inter (tre affermazioni in questo lasso di tempo) e alla Juventus, ovviamente anche Milan e Napoli (due vittorie). L’alternanza, però, si conferma una regola per la Serie A. In maniera inattesa rispetto al passato.
Per trovare un’alternanza così lunga al vertice, infatti, bisogna tornare indietro di diversi anni. Nello specifico, al periodo che va dal 1981/1982 al 1991/1992, quando si fece anche di meglio. Per dodici campionati consecutivi, infatti, il campionato cambiò sempre padrone, anche se pure in quel caso le squadre furono nel complesso meno (sette, per la precisione), nell’ordine: Juventus, Roma, Juventus, Verona, Juventus, Napoli, Milan, Inter, Napoli, Sampdoria, Milan. Iniziò poi il ciclo di tre scudetti consecutivi per il Milan. Rilevante, ma limitata a cinque campionati consecutivi anche l’alternanza realizzata dal 1997/1998 al 2001/2002, con i successi, nell’ordine, di: Juventus, Milan, Lazio, Roma, Juventus.
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