TMW News Scudetto, la lotta continua. Il ritorno dell’Atalanta

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla lotta scudetto: La partita di ieri tra Inter e Napoli ha dato la sensazione che queste siano davvero le due più forti del campionato. Certo, c'è anche il Milan in teoria ma le ultime battute d'arresto - i pareggi con Genoa e Fiorentina - stanno a significare che forse ha qualcosa in meno rispetto alla squadra di Chivu e quella di Conte. Ne parliamo con Gianluca Presicci con cui ci soffermiamo anche su Atalanta e Bologna.

Chivu e il primato

"Abbiamo visto due squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e le loro ambizioni - ha detto il tecnico dell'Inter - Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa. Bisogna accettare a volte anche di perdere qualche duello perché subentra anche la qualità dell'avversario. Akanji però per me ha fatto una grande gara su Hojlund".

La Coppa Italia

Domani torna la Coppa Italia e si affronteranno Roma e Torino. I giallorossi stanno dimostrando di essere in buona condizione mentre il Torino continua a vivere di alti e bassi ed è reduce dal ko con l'Atalanta.

