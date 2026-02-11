Esclusiva TMW Il nipote di Meazza: "Sì, Lautaro può raggiungerlo. E mio nonno ne sarebbe felice"

Ma Lautaro Martinez può davvero puntare a superare tutti i migliori marcatori della storia dell'Inter? Con la rete al Sassuolo l'argentino è arrivato a quota 171: davanti ha solamente Altobelli e Meazza. Per agganciare Spillo al secondo posto gliene mancano 38, decisamente più complicata la quota di 284 raggiunta da colui al quale è stato intitolato lo stadio. Un record, quello di Meazza, che solitamente è sempre stato considerato irraggiungibile.

La suggestione però per l'attaccante di Bahia Blanca non sembra così irreale: avendo ancora 28 anni, il tempo per puntare a diventare il numero uno ci sarebbe tutto, a livello teorico e mantenendo l'impressionante media gol avuta dal suo sbarco a Milano.

Meazza dunque è davvero raggiungibile, finalmente? Noi di TuttoMercatoWeb.com lo abbiamo chiesto al nipote del più grande bomber della storia nerazzurra, Federico Meazza.

Ma Lautaro può puntare davvero a prendere anche suo nonno?

"Fino ad ora il record è rimasto lì intatto, ma penso di sì: mantenendo questo ritmo incredibile perché no? Certo, gliene mancano 113, che non sono mica pochi. Però facendo due conti, se dovesse rimanere altri 4-5 anni e continuare così...".

Che effetto le farebbe?

"Mi farebbe piacere, dico davvero. Sono interista e se dopo un secolo un altro giocatore dovesse fare un numero così alto di gol per la mia squadra, vorrebbe dire che l'Inter avrebbe fatto altre grandi annate. E che Lautaro avrebbe fatto un percorso ancora più straordinario di quello che già sta facendo. E aggiungo una cosa".

Prego.

"Sono convinto che farebbe piacere anche a mio nonno e che gli farebbe piacere da lassù, vedere qualcuno raggiungerlo dopo cent'anni".

Nessuna "gelosia" da parte sua quindi?

"Assolutamente no. Certo, mi ha fatto piacere sapere fin da quando sono piccolo che il miglior bomber di tutti i tempi dell'Inter fosse mio nonno. Ma ora faccio il tifo per Lautaro, spero che ce la possa fare".

Lautaro, Boninsegna, Altobelli, Meazza: c'è qualcosa che accomuna i primi 4 bomber della storia dell'Inter?

"Una cosa che può sembrare scontata, ma che non lo è: il legame con l'Inter. Nonostante alcuni di loro, compreso mio nonno, abbiano preso anche altre strade, ho sempre visto questo legame fortissimo che avevano con l'Inter. Poi il fatto che siano tutti dei leader. Altobelli à stato il mio primo idolo, non mi perdevo una partita per vederlo all'opera, simbolo per oltre un decennio, grande uomo squadra. Lui e mio nonno sono stati anche capitani, come ora Lautaro. Boninsegna non l'ho vissuto dal vivo, ma è sempre stato un vero leader, oltre che un cannoniere incredibile. Lautaro è altrettanto meraviglioso, un vero uomo squadra. Decisivo anche quando non è in forma. Sposta gli equilibri, lotta sempre. Tutti e quattro legatissimi all'Inter, simboli nerazzurri e trascinatori".