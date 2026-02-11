Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il nipote di Meazza: "Sì, Lautaro può raggiungerlo. E mio nonno ne sarebbe felice"

Il nipote di Meazza: "Sì, Lautaro può raggiungerlo. E mio nonno ne sarebbe felice"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 13:15Serie A
Daniele Najjar

Ma Lautaro Martinez può davvero puntare a superare tutti i migliori marcatori della storia dell'Inter? Con la rete al Sassuolo l'argentino è arrivato a quota 171: davanti ha solamente Altobelli e Meazza. Per agganciare Spillo al secondo posto gliene mancano 38, decisamente più complicata la quota di 284 raggiunta da colui al quale è stato intitolato lo stadio. Un record, quello di Meazza, che solitamente è sempre stato considerato irraggiungibile.

La suggestione però per l'attaccante di Bahia Blanca non sembra così irreale: avendo ancora 28 anni, il tempo per puntare a diventare il numero uno ci sarebbe tutto, a livello teorico e mantenendo l'impressionante media gol avuta dal suo sbarco a Milano.

Meazza dunque è davvero raggiungibile, finalmente? Noi di TuttoMercatoWeb.com lo abbiamo chiesto al nipote del più grande bomber della storia nerazzurra, Federico Meazza.

Ma Lautaro può puntare davvero a prendere anche suo nonno?
"Fino ad ora il record è rimasto lì intatto, ma penso di sì: mantenendo questo ritmo incredibile perché no? Certo, gliene mancano 113, che non sono mica pochi. Però facendo due conti, se dovesse rimanere altri 4-5 anni e continuare così...".

Che effetto le farebbe?
"Mi farebbe piacere, dico davvero. Sono interista e se dopo un secolo un altro giocatore dovesse fare un numero così alto di gol per la mia squadra, vorrebbe dire che l'Inter avrebbe fatto altre grandi annate. E che Lautaro avrebbe fatto un percorso ancora più straordinario di quello che già sta facendo. E aggiungo una cosa".

Prego.
"Sono convinto che farebbe piacere anche a mio nonno e che gli farebbe piacere da lassù, vedere qualcuno raggiungerlo dopo cent'anni".

Nessuna "gelosia" da parte sua quindi?
"Assolutamente no. Certo, mi ha fatto piacere sapere fin da quando sono piccolo che il miglior bomber di tutti i tempi dell'Inter fosse mio nonno. Ma ora faccio il tifo per Lautaro, spero che ce la possa fare".

Lautaro, Boninsegna, Altobelli, Meazza: c'è qualcosa che accomuna i primi 4 bomber della storia dell'Inter?
"Una cosa che può sembrare scontata, ma che non lo è: il legame con l'Inter. Nonostante alcuni di loro, compreso mio nonno, abbiano preso anche altre strade, ho sempre visto questo legame fortissimo che avevano con l'Inter. Poi il fatto che siano tutti dei leader. Altobelli à stato il mio primo idolo, non mi perdevo una partita per vederlo all'opera, simbolo per oltre un decennio, grande uomo squadra. Lui e mio nonno sono stati anche capitani, come ora Lautaro. Boninsegna non l'ho vissuto dal vivo, ma è sempre stato un vero leader, oltre che un cannoniere incredibile. Lautaro è altrettanto meraviglioso, un vero uomo squadra. Decisivo anche quando non è in forma. Sposta gli equilibri, lotta sempre. Tutti e quattro legatissimi all'Inter, simboli nerazzurri e trascinatori".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Fantacalcio, i migliori attaccanti dopo 24 giornate Fantacalcio, i migliori attaccanti dopo 24 giornate
Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi... Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"
L'Inter celebra Lautaro, ma il video è fatto con l'intelligenza artificiale. Tifosi... L'Inter celebra Lautaro, ma il video è fatto con l'intelligenza artificiale. Tifosi in rivolta: "Vergognoso"
Altre notizie Serie A
Pisa, Felipe Loyola: "Sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per... Live TMWPisa, Felipe Loyola: "Sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo"
Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal... TMWMilan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non... TMWChiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista... Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio" On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio"
Il Sassuolo contro il razzismo, Pinamonti: "Consapevoli che siamo portatori di esempi"... Il Sassuolo contro il razzismo, Pinamonti: "Consapevoli che siamo portatori di esempi"
Como, la rivincita di Fabregas: "Noi spesso criticati. Senza centravanti? Conosco... Como, la rivincita di Fabregas: "Noi spesso criticati. Senza centravanti? Conosco Conte..."
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.1 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Felipe Loyola: "Sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo"
Immagine news Serie A n.3 Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Immagine news Serie A n.5 Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Immagine news Serie B n.4 Stasera Bari-Spezia, i convocati di Longo: out solo De Pieri. Si rivede Burgio in difesa
Immagine news Serie B n.5 La Samp e un mercato che dà i suoi frutti: 5 gare senza sconfitte e nuovi protagonisti
Immagine news Serie B n.6 Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Immagine news Serie C n.2 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.3 Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso
Immagine news Serie C n.4 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.5 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…