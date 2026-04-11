Torino, che bordate di Ismajli a Baroni: "Con D'Aversa giocatori nelle loro posizioni, prima no"

Il Torino ha cambiato passo da quando Roberto D’Aversa è diventato il suo allenatore e la sensazione è corroborata dai numeri, che raccontano come i granata nelle 6 partite giocate con lui in panchina abbiano raccolto 4 vittorie e 2 sconfitte, e si trovino adesso con 12 punti di margine sulla zona retrocessione grazie alla vittoria di oggi in casa per 2-1 contro l’Hellas Verona.

La sensazione di assistere a un nuovo Torino con D’Aversa ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni post-partita di uno dei protagonisti dei granata, che non le ha mandate certamente a dire: il difensore centrale Ardian Ismajli. Intervenuto in conferenza stampa, ha così parlato: "Si vede, siamo diversi e nelle ultime sei partite abbiamo fatto 12 punti. Siamo diversi in tutto, davanti e dietro. Magari non abbiamo giocato il primo tempo, ma l'importante sono i punti".

E ancora, sempre sul tema delle differenze tra Baroni e D’Aversa per il Torino, è entrato più nello specifico Ismajli: "Siamo gli stessi calciatori ma diversi in campo. D'Aversa ha messo i giocatori nelle loro posizioni a differenza di prima. Eravamo troppo indietro in classifica, ora siamo più in alto e vogliamo ancora salire. Siamo una grande squadra con bravi calciatori, possiamo e speriamo di arrivare sopra la metà della classifica".