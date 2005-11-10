Segna sempre Douvikas: tap-in facile del greco, 1-0 del Como al Sassuolo
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Yvonne Alessandro
Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:09Serie A
autore Yvonne Alessandro
24.10.2026 16:09Serie A
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Ci pensa il 9 del Como a sbloccare il match contro il Sassuolo. Bella azione avvolgente dei lariani, Caqueret ben servito nello spazio da Kaiki ha trovato con un servizio teso Tasos Douvikas , appostato per il tap-in dell'1-0.
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