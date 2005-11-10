Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out Rrahmani e Lobotka, Rensch preferito a Lulli e Molina

Riflettori puntati sullo stadio Diego Armando Maradona, dove oggi Napoli e Roma si affrontano nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano all'appuntamento dopo aver ritrovato il successo in Champions League contro il Bodø/Glimt, ma devono cambiare passo in campionato. La sconfitta per 1-0 sul campo del Venezia ha lasciato il Napoli a quota 10 punti dopo sette giornate, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Contro i giallorossi servirà dunque un risultato positivo per ritrovare continuità e soprattutto ridurre il distacco dalle prime posizioni.

Roma ancora imbattuta, ma Gasperini deve fare i conti con le assenze

Decisamente differente il momento della Roma di Gian Piero Gasperini, ancora senza sconfitte in Serie A. I giallorossi hanno conquistato 17 punti nelle prime sette giornate grazie a cinque vittorie e due pareggi e arrivano a Napoli anche sulle ali dell'entusiasmo per il successo europeo contro lo Slovan Bratislava. Gasperini vuole confermare l'ottimo avvio e consolidare la posizione nelle zone alte della classifica, ma dovrà gestire diverse assenze pesanti soprattutto tra centrocampo e attacco: al Maradona non saranno infatti disponibili Dybala, Koné e Pellegrini.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang

Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen