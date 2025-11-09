Acerbi, doppio ex di Inter-Lazio: "Ruberei la qualità con la palla a Barella e Thuram"

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter ed ex della partita di questa sera che attende i nerazzurri contro la Lazio, è stato intervistato all'interno del Matchday Programme della società meneghina: "Le prime cose che mi ha insegnato il calcio sono la determinazione e il rispetto, valori fondamentali in uno spogliatoio. Ancora oggi ho la voglia costante di migliorarmi, l’esperienza mi ha permesso di essere più sereno in campo ma un difensore deve sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione".

Acerbi indica "voglia e fame" come le caratteristiche che lo hanno aiutato di più nel corso della sua carriera. Dai compagni di squadra all'Inter invece ecco quali prenderebbe: "Potrei dirne tantissime, partiamo dalla qualità con la palla di Thuram e Barella…". Infine, c'è qualche Legend dell'Inter che ha stupito Acerbi? Prosegue e conclude così il difensore: "Ronaldo il Fenomeno per la sua qualità e Zanetti per la costanza e la voglia di migliorarsi sempre".