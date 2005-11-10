Venezia-Udinese 2-1, le pagelle: Kike Perez spacca e dipinge, Davis a secco

Risultato finale: Venezia-Udinese 2-1

Termina la sfida del Penzo fra Venezia e Udinese, valida per l'11^ giornata di Serie A: passa la squadra di Davide Nicola per 2-1 grazie ai gol di Basic e Kike Perez. Di seguito le pagelle a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.com.

LE PAGELLE DEL VENEZIA (di Daniele Najjar)

Stankovic 6,5 - Reattivo su Ekkelenkamp, reattivissimo su Davis: Filip Stankovic c'è. Preso in controtempo sull'autorete, ma gli deviano il pallone da un metro.

Halhal 7 - Con Nicola si è trasformato: da incognita a certezza e scoperta. Altra prova molto solida, a muso duro su Davis.

Moreno 5,5 - Non è la prima volta che dopo una prestazione molto attenta e concreta macchia con un errore che paga caro: autogol per cercare di anticipare Davis, per il resto è perfetto.

Juan Jesus 7 - Comandante scelto dalla truppa nella barca veneziana: dirige, chiude, combatte con Davis.

Hainaut 7 - Merita un voto alto, perché è una spinta costante su quella fascia e perché serve l'assist a Basic. Che cancella i due errori sottoporta del primo tempo, anche gravi.

Kike Perez 7,5 - Che crescita sta avendo? Recupera infiniti palloni ed in ogni zona di campo, corre all'impazzata, sventaglia e infine la infila all'incrocio. Prova pazzesca oggi.

Sohm 6,5 - Dà solidità alla difesa per il modo in cui interpreta il ruolo al centro della mediana.

Basic 6,5 - Nel primo tempo qualche passaggio poco convinto di troppo, nella ripresa batte Okoye con il gol che gli permette di festeggiare le 100 presenze. (Dall'85' Helgason s.v.).

Mazzocchi 6- Ha il suo bel da fare con Vojvoda con cui ingaggia un duello di resistenza. Punge poco davanti, ma regge bene dietro. (Dal 70' Haps 6 - Ha davanti Mazzocchi, ora, ma quando entra lo fa con l'atteggiamento giusto e senza mollare un centimetro).

Yeboah 6 - Deve scuotersi e lo sa, forse per questo prova anche giocate forzate. Però nell'essere testardo, crea spesso superiorità numerica. Gli manca il gol, o l'assist: è evidente (Dall'84' Lauberbach s.v.).

Adams 6- Encomiabile per come lotti su tanti palloni, spesso o è servito male o va nella direzione sbagliata. Alza i giri del motore nella ripresa e segna pure, ma toccando con la mano.

Allenatore: Davide Nicola 7 - Come ha trasformato il Venezia in poco tempo: da squadra bella, ma indifesa, a banda che per perdere deve farsi uccidere in campo. Certo, i limiti tecnici rimangono e la beffa è sempre dietro l'angolo, ma i suoi migliorano anche nel saper sfruttare le occasioni. Tre punti che sono ossigeno puro.

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LE PAGELLE DELL'UDINESE (di Antonino Sergi)

Okoye 6 - Ci mette la pezza in qualche conclusione del Venezia, forse poteva fare di più sul gol di Basic ma è imprendibile la conclusione da tre punti di Kike Perez.

Abankwah 6 - Nella sua zona di competenza prova ad azionarsi Adams, il centrale dell'Udinese però non ha grandi problemi con l'attaccante dei lagunari che fa poco per rendersi temibile. Dal 75' Kabasele sv.

Palma 5,5 - Il fuorigioco lo salva dopo un brutto errore, del resto l'unico, della sua partita. Per il resto gioca bene sui palloni alti, riesce sempre nell'anticipo su Akor Adams ma nel finale perde un po' le misure e si prende anche un giallo.

Solet 6 - Torna in campo dopo l'infortunio, un recupero importante per Paolo Zanetti. Stravince il duello con Yeboah, il dieci del Venezia prova a sgusciare ma l'ex Salisburgo è bravo a leggere sempre le intenzioni dell'avversario. Dal 88' Miller sv.

Vojvoda 6,5 - Un primo tempo dove l'Udinese ha attaccato poco lungo la corsia destra, poi per una buona parte della ripresa trova campo e manda due volte in porta Davis. Anche con qualità.

Karlstrom 5 - Si abbassa spesso per gestire il primo possesso dell'Udinese, compassato nel primo tempo mentre nella ripresa soffre nel momento in cui il Venezia alza il ritmo. Con Piotrowski concede troppa libertà ai centrocampisti avversari in fase di non possesso.

Piotrowski 5 - Ritrova una maglia da titolare al posto di Miller, in affanno però in mezzo al campo specie sulle ripartenze del Venezia. In ritardo sul primo gol del Venezia, esce per aumentare la spinta offensiva.

Dal 65' Chakvetadze 5,5 - La mossa di Zanetti per aumentare la spinta offensiva, ma fatica ad entrare in partita.

Kamara 5 - Non riesce ad imprimere il suo solito ritmo lungo la corsia mancina dei friulani, anzi soffre spesso sulle iniziative di Hainaut che ha sempre la meglio nel duello individuale.

Zaniolo 5,5 - Non riesce a festeggiare nel migliore dei modi la convocazione in Nazionale, ci mette lo zampino nell'azione dell'autogol di Moreno ma non riesce mai a districarsi tra le maglie della retroguardia del Venezia.

Dal 75' Unai Gomez 5,5 - Combina poco nei venti minuti in campo.

Ekkelenkamp 6,5 - Senza dubbio uno dei migliori in campo della squadra di Paolo Zanetti, del resto è una conferma. Ci prova in ogni modo, di destro e sinistro, impegnando sempre Stankovic. Dal 88' Bayo sv.

Davis 5,5 - Una prova di sacrificio per l'attaccante dell'Udinese che rimane ancora a secco in questo campionato. La serata non è quella giusta, lo dimostra il palo colpito anche se in posizione irregolare. Ci prova trovando sulla sua strada Stankovic, entra nell'azione dell'autogol di Moreno ma nel finale non riesce mai a liberarsi davanti.

Allenatore: Zanetti 6 - Troppo poco tempo per incidere su un Udinese in grande difficoltà in questa prima parte di stagione, altra serata storta per i friulani. Un primo tempo sotto ritmo, nella prima parte di ripresa gioca anche meglio del Venezia ma subisce entrambi i gol nel momento migliore. Debutto amaro per il tecnico, deve ritrovare il miglior smalto dei grandi protagonisti della scorsa stagione.